В NASA заявили о космической гонке США и Китая

Глава NASA Билл Нельсон выступил с критикой США за то, что страна находится в состоянии космической конкуренции с Китаем.

По мнению Нельсона, США не должны соревноваться с Китаем. Он считает образцом сотрудничества в космосе российско-китайские отношения, передает iz.ru. Однако глава NASA отметил, что на данный момент сложно выстроить нормальный китайско-американский диалог по части космического пространства, поскольку такая работа требует от сторон открытости, чем, по мнению Нельсона, не располагает Китай. Он также хорошо оценил совместную работу NASA с Россией. По его словам, независимо от политической ситуации, Москва всегда могла найти компромисс с Западом в космической сфере.

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