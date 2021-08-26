В NASA заявили о космической гонке США и Китая

По мнению Нельсона, США не должны соревноваться с Китаем. Он считает образцом сотрудничества в космосе российско-китайские отношения, передает iz.ru.
Однако глава NASA отметил, что на данный момент сложно выстроить нормальный китайско-американский диалог по части космического пространства, поскольку такая работа требует от сторон открытости, чем, по мнению Нельсона, не располагает Китай.
Он также хорошо оценил совместную работу NASA с Россией. По его словам, независимо от политической ситуации, Москва всегда могла найти компромисс с Западом в космической сфере.