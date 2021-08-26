При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек

Напомним, 15 августа представители «Талибана» (движение запрещено в России) заявили о том, что они взяли под контроль весь Афганистан. В ночь на 16 августа представитель талибов сообщил, что война в стране окончена, в ближайшее время установят форму правления государством. Выезды из Афганистана контролируют участники движения. Иностранцы вылетают из страны через единственный в Кабуле аэропорт, который находится на контроле американских военных и других стран НАТО. Талибы потребовали от американцев покинуть страну до 31 августа и не будут давать отсрочки.