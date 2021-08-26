При взрыве у аэропорта Кабула погибли 13 человек

Возле аэропорта столицы Афганистана, Кабула, произошли взрывы. По последним данным, в результате погибли не меньше 13 человек, пишет Reuters.
По данным агентства, в числе погибших есть дети. Взрывы организовал террорист-смертник.
Как заявили в телекомпании Al Jazeera, взрывов произошло два, бомбы установили за пределами восточной части аэропорта.
Напомним, 15 августа представители «Талибана» (движение запрещено в России) заявили о том, что они взяли под контроль весь Афганистан. В ночь на 16 августа представитель талибов сообщил, что война в стране окончена, в ближайшее время установят форму правления государством. Выезды из Афганистана контролируют участники движения. Иностранцы вылетают из страны через единственный в Кабуле аэропорт, который находится на контроле американских военных и других стран НАТО. Талибы потребовали от американцев покинуть страну до 31 августа и не будут давать отсрочки.