Китай грозит США зеркальными мерами на повышение налога на импорт
Вчера, 17:21В миреФото: flickr.com
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Если США пойдут на повышение пошлин на китайские товары, то могут ожидать ответные меры со стороны Китая, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
После сообщения президента США Трампа о вероятном повышении пошлин с осени этого года, в Пекине заявили о необходимости принятия ответных мер на этот шаг.
Гэн Шуан заявил, что на его правительство не действуют угрозы и устрашения со стороны американцев. По сообщению RT, дипломат также добавил, что Китай продолжит отстаивать свои законные права и интересы, если США пойдут в сторону обострения торгового конфликта.
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