В ЕП обсуждается предложение ввести пошлину на импорт энергоресурсов из РФ

Вместо эмбарго в Европарламенте предлагается назначить импортные пошлины на энергетические ресурсы России. Об этом говорится в обращении депутата ЕП от Словакии Эугена Юрзицы.

С документом знакомит RT, уточняя, что в обращении парламентарий выражает интерес, по какой причине Европейский совет отказывается от практики пошлин в сфере импорта энергоносителей. Делая ссылку на аналитическое исследование центра Bruegel, депутат подчеркнул, что для стран Европы действенным способом осуществления санкций в отношении энергоносителей России может стать не эмбарго, а пошлины на импорт. По мнению европарламентария, полное блокирование торговли приведет к уменьшению поставок товаров и повышению на них стоимости. В то же время доход от увеличения цен наблюдается у страны-экспортера. При применении пошлин цена на товары повышается тоже, но полученные в результат средства остаются в стране-импортере.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter