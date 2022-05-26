В ЕП обсуждается предложение ввести пошлину на импорт энергоресурсов из РФ

В ЕП обсуждается предложение ввести пошлину на импорт энергоресурсов из РФ
В ЕП обсуждается предложение ввести пошлину на импорт энергоресурсов из РФ
Вчера, 14:24В миреФото: pxhere.com
Вместо эмбарго в Европарламенте предлагается назначить импортные пошлины на энергетические ресурсы России. Об этом говорится в обращении депутата ЕП от Словакии Эугена Юрзицы.

С документом знакомит RT, уточняя, что в обращении парламентарий выражает интерес, по какой причине Европейский совет отказывается от практики пошлин в сфере импорта энергоносителей.

Делая ссылку на аналитическое исследование центра Bruegel, депутат подчеркнул, что для стран Европы действенным способом осуществления санкций в отношении энергоносителей России может стать не эмбарго, а пошлины на импорт.

По мнению европарламентария, полное блокирование торговли приведет к уменьшению поставок товаров и повышению на них стоимости. В то же время доход от увеличения цен наблюдается у страны-экспортера. При применении пошлин цена на товары повышается тоже, но полученные в результат средства остаются в стране-импортере.

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