Байден стремительно теряет рейтинг

Рейтинг по одобрению работы президента США Джо Байдена уменьшился до 36%. Об этом сообщило Reuters, которое провело совместный с Ipsos опрос американских граждан.

По информации IZ, понижение рейтинга произошло на фоне увеличивающейся инфляции. В настоящее время рейтинг американского президента демонстрирует максимально низкий показатель за все время нахождения Байдена на посту главы США. Согласно опроса, 59% американских граждан критически относятся к деятельности политика. В течение этой недели рейтинг одобрения Байдена опустился с 42 до 36%. Еще в середине мая, показатель рейтинга главы американского государства составлял 39%. Лишь 20% американцев согласны, что их страна при Байдене выбрала верный путь.

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