В США военным запретили покидать страны

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По словам главы Пентагона Марка Эспера, американским военнослужащим запрещено будет попадать территорию страны в течение 60 дней.
Такие меры он объяснил недопущением распространения коронавируса, сообщает газета «Известия» 25 марта.
Эспер рассказал, что решение коснется всех военнослужащих и гражданского персонала Минобороны страны, а также членов их семей.
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