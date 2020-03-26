В США резко увеличилось число жертв коронавируса

На вечер 25 марта показатель достиг 1041 человека. Всего три дня назад он составлял 390 человек, сообщает газета «Известия».

Больше всего смертей от осложнений COVID-19 (280) насчитывается в Нью-Йорке. Второе место у города Кинг (штат Вашингтон). Там умерли 100 человек. Третью позицию занимает Нью-Джерси (44 случая).