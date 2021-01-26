Власти Киргизии планируют запустить производство российской вакцины от COVID-19

Власти Киргизии планируют запустить производство российской вакцины от COVID-19

Вчера, 23:15В миреPhoto: pixabay.com
Киргизия и Россия в рамках взаимодействия в ЕАЭС обсуждают возможность запуска производства российской вакцины от коронавируса на территории республики. Такие планы киргизской стороны озвучил глава государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования страны Жыргалбек Сагынбаев.

Как сообщает RT, делегация из Киргизии во время визита в Москву организовала переговоры с членами российского правительства, на которых обсуждались возможности запуска производства вакцины на территории государства.

По итогам переговоров свой комментарий дал глава Госкомитета Жыргалбек Сагынбаев. Он отметил, что Киргизия в первую очередь должна найти компанию, имеющую технические возможности для организации выпуска вакцины по российским стандартам, и начать вести с ней переговоры. Планируется, что подготовительные работы по организации производства будут завершены уже в I квартале 2021 года.

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