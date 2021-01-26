Власти Киргизии планируют запустить производство российской вакцины от COVID-19

По итогам переговоров свой комментарий дал глава Госкомитета Жыргалбек Сагынбаев. Он отметил, что Киргизия в первую очередь должна найти компанию, имеющую технические возможности для организации выпуска вакцины по российским стандартам, и начать вести с ней переговоры. Планируется, что подготовительные работы по организации производства будут завершены уже в I квартале 2021 года.