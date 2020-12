Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по минским договоренностям.

По его словам, украинские власти не могут просто так выйти из этих соглашений, потому что Евросоюз может снять санкции против России, пишет RT. Однако лично он бы вышел из договоренностей, такую точку зрения выразил Зеленский.

