Фото: pixabay.com
На Украине 285 населенных пунктов оказалось под водой
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На Украине после обильных дождей произошло наводнение, в результате которого оказались подтоплены 285 населенных пунктов.
Как сообщает RT, из-за обильных осадков пострадали почти десять тысяч домов.
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