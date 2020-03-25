В некоторых странах возникли проблемы с работой Facebook

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Пользователи из некоторых стран обнаружили сбои в работе соцсети Facebook.
Об этом стало известно 25 марта, сообщает газета «Известия».
Больше всего жаловались на работу Facebook жители США, Бразилии, Мексики, Чили и Филиппин.
При этом у 45% из них некорректно отображалась лента, ещё 32% не смогли зайти в свою учетную запись и 22% отметили полное отключение из социальной сети.
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