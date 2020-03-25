Ученые из Австралии обнаружили новый симптом коронавируса

Он возникает из-за сильного отека слизистой оболочки и выражен гораздо больше, чем при других заболеваниях, сообщает газета «Известия».

По мнению ученых, именно этот признак может помочь выявить заболевших среди тех людей, у которых нет других симптомов. Ведь аносмия может быть единственным признаком заражения коронавирусом.

Исследователи рассказали о том, что именно из-за подобных носителей вируса болезнь может распространяться с такой скоростью.