Ученые из Австралии обнаружили новый симптом коронавируса

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Сотрудники Университета Флиндерса (Австралия) определили новый симптом, характерный для заражения коронавирусом без других признаков - потеря обоняния или аносмия.
Он возникает из-за сильного отека слизистой оболочки и выражен гораздо больше, чем при других заболеваниях, сообщает газета «Известия».
По мнению ученых, именно этот признак может помочь выявить заболевших среди тех людей, у которых нет других симптомов. Ведь аносмия может быть единственным признаком заражения коронавирусом.
Исследователи рассказали о том, что именно из-за подобных носителей вируса болезнь может распространяться с такой скоростью.
Отмечается, что в Южной Корее потеря обоняния произошла у каждого третьего заболевшего COVID-19.
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