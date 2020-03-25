На одном из авианосцев США обнаружен коронавирус

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Тесты трех моряков авианосца «Теодор Рузвельт» показали позитивную реакцию на коронавирус.
О заразившихся моряках написали американские СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от военных. На борту авианосца находятся 5000 членов экипажа.
Отмечается, что это первый случай обнаружения коронавируса на судне, находящемся в открытом море. В настоящее время больные моряки изолированы на борту корабля. В ближайшее время их эвакуируют, пишет rns.online.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в мире свыше 400 000 заболевших, умерло от инфекции более 18 000 человек.
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