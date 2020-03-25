На одном из авианосцев США обнаружен коронавирус

О заразившихся моряках написали американские СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от военных. На борту авианосца находятся 5000 членов экипажа.

Отмечается, что это первый случай обнаружения коронавируса на судне, находящемся в открытом море. В настоящее время больные моряки изолированы на борту корабля. В ближайшее время их эвакуируют, пишет rns.online.