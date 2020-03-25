На Diamond Princess завершили дезинфекцию

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На американском круизном судне Diamond Princess завершилась дезинфекция. Ранее на его борту произошло массовое заражение коронавирусом.
Об этом стало известно 25 марта, сообщает газета «Известия».
В этот день, сразу после завершения дезинфекции, корабль покинул порт японского города Иокогама.
Плавание Diamond Princess по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава началось 20 января. Однако во время путешествия у одного из пассажиров был диагностирован коронавирус. Корабль вернулся в порт 3 февраля и помещен на карантин. Его пассажиры были вынуждены остаться на борту до 19 февраля.
Всего коронавирус был обнаружен более чем у 700 туристов, находившихся на корабле. 1 марта эвакуация пассажиров была завершена.
После этого специалисты приступили к работам по дезинфекции.
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