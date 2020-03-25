На Diamond Princess завершили дезинфекцию

Об этом стало известно 25 марта, сообщает газета «Известия».

В этот день, сразу после завершения дезинфекции, корабль покинул порт японского города Иокогама.

Плавание Diamond Princess по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава началось 20 января. Однако во время путешествия у одного из пассажиров был диагностирован коронавирус. Корабль вернулся в порт 3 февраля и помещен на карантин. Его пассажиры были вынуждены остаться на борту до 19 февраля.

Всего коронавирус был обнаружен более чем у 700 туристов, находившихся на корабле. 1 марта эвакуация пассажиров была завершена.