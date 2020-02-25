Во Вьетнаме врачи провели пересадку руки от живого донора

Уникальную операцию провели сотрудники 108-го военного госпиталя, сообщает газета «Известия».

Пациентом клиники стал 31-летний житель Ханоя. Он получил производственную травму, после чего часть его левой руки оказалась деформированной. Полученная рана не заживала, и врачи приняли решение об ампутации конечности ниже предплечья.

Донором стал другой пострадавший на производстве. Травма была такой серьезной, что медикам пришлось ампутировать ему руку. Однако они заметили, что часть конечности сохранилась и могла бы быть пересаженной другому пациенту.

Операция длилась восемь часов. Врачи соединили две кости и 36 мышц, а также множество других тканей. Пациент смог самостоятельно шевелить пальцами сразу после окончания действия наркоза.