Медики в Индии за минувшие сутки выявили 13 203 новых случаев заражения коронавирусом.

Как пишет RT, за этот же период в стране умерли 131 пациент с ковидом. Общее число летальных исходов от инфекции превышает 150 тыс.

