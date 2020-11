Америка официально объявила о выходе из Договора по открытому небу

Власти США официально объявили о том, что выходят из Договора по открытому небу (ДОН). Что стало причиной разрыва договора, пока неизвестно.

Телеграмм-канал maester перечисляет несколько причин в качестве возможных. Это могут быть взаимные ограничения полетов для его участников. Появление технологий, которые делают его избыточным для Америки. Или даже недовольство, которое вызывают у Трампа полеты российских наблюдателей над его резиденцией. Но сейчас это не имеет большого значения. Куда важнее то, что, по словам Дмитрия Пескова, «выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным». Он позволял обеспечить доверие стран друг к другу посредством наблюдательных полетов, которые давали возможность оценивать действия армии потенциального противника. Теперь у России больше нет возможности вести наблюдение за действиями армии, которая имеет самый большой бюджет на планете. В то время, как у американцев остается теоретическая возможность получить аналогичную информацию об армии РФ посредством своих союзников по Североатлантическому блоку. Российское министерство иностранных дел намерено требовать твердых гарантий того, что эту информацию не передадут в США, но реальность выполнения таких требований выглядит довольно сомнительной. Очевидно, что Россия не вышла из ДОН сразу после Америки в ожидании, что новое руководство США может отыграть ситуацию назад и сделать его жизнеспособным. Одновременно Москва ждет конкретные предложения от стран Европы, заинтересованных в существовании ДОН. Если их не будет, РФ вслед за США с чистой совестью покинет договор, предварительно показав конструктивную позицию по данному вопросу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter