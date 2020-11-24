Америка официально объявила о выходе из Договора по открытому небу

Российское министерство иностранных дел намерено требовать твердых гарантий того, что эту информацию не передадут в США, но реальность выполнения таких требований выглядит довольно сомнительной. Очевидно, что Россия не вышла из ДОН сразу после Америки в ожидании, что новое руководство США может отыграть ситуацию назад и сделать его жизнеспособным.