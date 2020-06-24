Фото: pxhere.com
В мире число заболевших коронавирусом достигло почти 9 млн человек
Сегодня, 16:32В мире
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По данным ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом в мире составило 8,993 млн человек.
По данным организации, за время пандемии от коронавируса скончались почти 470 тысяч человек по всему миру, сообщает RT.
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