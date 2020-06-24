Фото: pixabay.com
В Канаде общее число заболевших коронавирусом достигло 102 тысяч
Сегодня, 16:26В мире
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Минздрав Канады сообщил, что общее число заболевших коронавирусом в стране составило 101 963.
Как сообщает RT, за время пандемии от последствий заражения коронавирусом в стране умерли почти 8,5 тысяч человек.
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