В Германии за сутки коронавирус диагностирован у 587 человек

За время пандемии в Германии зафиксировано 191 449 случаев заражения COVID-2019, при этом вылечились 176,3 тысяч пациентов. От коронавируса скончались 8914 человек. Об этом пишет russian.rt.com.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что все страны и люди, независимо от социального положения, должны иметь доступ к вакцине от коронавируса, когда она будет создана.