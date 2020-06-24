В Германии за сутки коронавирус диагностирован у 587 человек

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В Германии за сутки выявлено 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит институт Роберта Коха.
За время пандемии в Германии зафиксировано 191 449 случаев заражения COVID-2019, при этом вылечились 176,3 тысяч пациентов. От коронавируса скончались 8914 человек. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что все страны и люди, независимо от социального положения, должны иметь доступ к вакцине от коронавируса, когда она будет создана.
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