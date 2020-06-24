Трамп: Болтона необходимо отправить в тюрьму

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Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что его бывшего советника Джона Болтона необходимо отправить в тюрьму. Его заявление связано с книгой Болтона “Комната, где это произошло: мемуары Белого дома”.
По мнению американского президента, его экс-советник опубликовал секретную информацию, пишут “Известия”.
Также Трамп добавил, что все средства, которые Болтон получил в качестве гонорара за книгу, необходимо конфисковать.
Ранее глава США назвал Болтона некомпетентным специалистом и лжецом.
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