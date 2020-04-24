Число зараженных COVID-19 в мире достигло 2,7 миллионов

Статистика основана на сводках властей США, ВОЗ и некоторых других источниках, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что количество летальных исходов среди зараженных COVID-19 превысило 190 тысяч человек. Выздоровели - свыше 738 тысяч.

Больше всего заболевших на данный момент в США: 869 тысяч случаев. Из них умерло почти 50 тысяч человек, а выздоровело 80 тысяч.

Второе место занимает Испания, где заболело 213 тысяч человек. Скончались 22 тысячи, а выздоровели - более 89 тысяч пациентов.

Италия находится на третьем месте. Там заразились почти 190 тысяч человек. Умерло - свыше 25 тысяч, выздоровело - более 57 тысяч.