Число зараженных COVID-19 в мире достигло 2,7 миллионов

По данным Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, новой коронавирусной инфекцией в мире заразились 2 709 408 человек.
Статистика основана на сводках властей США, ВОЗ и некоторых других источниках, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что количество летальных исходов среди зараженных COVID-19 превысило 190 тысяч человек. Выздоровели - свыше 738 тысяч.
Больше всего заболевших на данный момент в США: 869 тысяч случаев. Из них умерло почти 50 тысяч человек, а выздоровело 80 тысяч.
Второе место занимает Испания, где заболело 213 тысяч человек. Скончались 22 тысячи, а выздоровели - более 89 тысяч пациентов.
Италия находится на третьем месте. Там заразились почти 190 тысяч человек. Умерло - свыше 25 тысяч, выздоровело - более 57 тысяч.
Россия сейчас занимает десятую позицию рейтинга. В стране подтверждено 62 773 случаев заболевания. Умерло 555 человек, выздоровело - 4 891.