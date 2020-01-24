В Украине зафиксировано землетрясение

Мощность подземных толчков достигала магнитуды 2,9 по шкале Рихтера. Об этом информирует RNS.

Эксперты выяснили, что источник землетрясения залегал на глубине шести километров в районе города Виноградов. Украинские СМИ пишут, что жители Закарпатской области ощутили подземные толчки, где-то в 23:00 по местному времени. Никаких разрушений во время и после землетрясения не зафиксировано.