В Украине зафиксировано землетрясение

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Специалисты Главного центра специального контроля Украины сообщили о землетрясении в Закарпатской области страны, произошедшем 23 января.
Мощность подземных толчков достигала магнитуды 2,9 по шкале Рихтера. Об этом информирует RNS.
Эксперты выяснили, что источник землетрясения залегал на глубине шести километров в районе города Виноградов. Украинские СМИ пишут, что жители Закарпатской области ощутили подземные толчки, где-то в 23:00 по местному времени. Никаких разрушений во время и после землетрясения не зафиксировано.
Отметим, что в конце прошлого года сейсмологи предупреждали о возможном землетрясении в Закарпатье. Однако, по их словам, опасаться сейсмической активности не стоит. Масштабного бедствия быть не должно.
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