Фото: pixabay.com
В Китае приостанавливают работу Диснейленда из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 19:04В мире
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Руководство Диснейленда в Шанхае приняло решение приостановить работу парка из-за распространения нового типа коронавируса.
Как пишет RT, представители парка опасаются за своих гостей из-за нового типа коронавируса.
Напомним, в начале этого года люди в Китае начали заражаться неизвестной формой пневмонии. Вирус стал быстро распространяться на другие страны, включая США. Чтобы остановить эпидемию, власти КНР изолировали два города.
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