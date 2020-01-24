Фото: pixabay.com
В ЕС подписали соглашение о брексите
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Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.
Соответствующий пост об этом разместил у себя в твиттере глава Евросовета, пишет RT.
Он отметил, что ряд аспектов во взаимодействии между ЕС и Британией поменяются, однако дружба между ними сохранится.
Окончательный выход Соединенного Королевства из Евросоюза ожидается в конце следующей недели.
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