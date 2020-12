Трагический инцидент произошел во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.

Как сообщает RT со ссылкой на французское издание France Info, жандармы прибыли по вызову, чтобы спасти женщину, и пострадали от рук 48-летнего мужчины. Преступник, находящийся в том же доме, где на крыше укрылась пострадавшая женщина, открыл стрельбу по жандармам, когда они подошли на близкое расстояние. В результате от пуль злоумышленника погиб один полицейский, еще один был ранен. Еще два жандарма погибли во время поджога здания, который также устроил преступник.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter