В Вашингтоне протестующие столкнулись с полицией

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В Вашингтоне, столице США, попытка снести памятник седьмому американскому президенту Эндрю Джексону протестующими переросла в потасовку с полицией.
Как сообщает газета “Известия”, протестующие окружили монумент с криками “Джексон должен уйти”. Одни обвязали его веревками, другие в это время нацарапали на памятнике слова “убийца”.
Полиции пришлось применить перцовые баллончики и дубинки.
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