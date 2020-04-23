В США сообщили дату возвращения к обычному режиму работы Нью-Йоркской биржи
23 апреля, 22:01В миреФото: pxhere.com
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Нью-Йоркская фондовая биржа вернется к штатному режиму деятельности после 15 мая.
Однако маклеры будут обязаны соблюдать дистанцию, сообщает газета «Известия».
Кроме этого, останутся ограничения по количеству одновременно присутствующих в зале людей.
Отмечается, что Нью-Йоркская фондовая биржа в связи с пандемией коронавируса работает в дистанционном режиме с 23 мая.
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