Премьер-министр Австралии предложил расширить полномочия ВОЗ

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По мнению премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, необходимо провести реформу ВОЗ и наделить её сотрудников более широкими полномочиями.
Он выразил уверенность, что эксперты Всемирной организации здравоохранения должны получить полномочия не ниже инспекторов ООН по вооружениям, сообщает газета «Известия». По мнению Моррисона, это усилит возможности организации по борьбе с распространением заболеваний.
Новые полномочия должны обеспечить беспрепятственный въезд представителей ВОЗ на территорию других стран. Это поможет им выяснить источники вспышек заболеваний, чтобы более эффективно бороться с ними, подчеркнул премьер-министр страны.
Он добавил, что сегодня миру нужно независимое исследование, которое позволит выявить обстоятельства возникновения коронавируса COVID-19.
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