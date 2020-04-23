Премьер-министр Австралии предложил расширить полномочия ВОЗ

Он выразил уверенность, что эксперты Всемирной организации здравоохранения должны получить полномочия не ниже инспекторов ООН по вооружениям, сообщает газета «Известия». По мнению Моррисона, это усилит возможности организации по борьбе с распространением заболеваний.

Новые полномочия должны обеспечить беспрепятственный въезд представителей ВОЗ на территорию других стран. Это поможет им выяснить источники вспышек заболеваний, чтобы более эффективно бороться с ними, подчеркнул премьер-министр страны.