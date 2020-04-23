Министр здравоохранения Уэльса нецензурно обругал коллегу на онлайн-мероприятии
23 апреля, 21:46В миреФото: pixnio.com
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Глава Минздрава Уэльса Вон Гетинг нецензурно выразился в адрес своей коллеги. При это он забыл отключить микрофон в ходе онлайн-сессии, посвященной коронавирусу.
Об инциденте стало известно 23 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что слова Гетинга были адресованы парламентарию ассамблеи Уэльса Дженни Рэтбоун. В этот момент он обращался к неизвестному собеседнику за кадром, однако микрофон не отключил. Видеозапись инцидента попала в СМИ.
После того, как прозвучали нецензурные выражения, Рэтбоун не проявила эмоций, а глава Ассамблеи Элин Джонс обратилась к министру с просьбой отключить микрофон.
Гетинг позднее опубликовал заявление в Twitter. Министр отметил, что ему стыдно за произошедшее. Он также сообщил, что отправил Рэтбоун письмо с извинениями.
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