Министр здравоохранения Уэльса нецензурно обругал коллегу на онлайн-мероприятии

Об инциденте стало известно 23 апреля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что слова Гетинга были адресованы парламентарию ассамблеи Уэльса Дженни Рэтбоун. В этот момент он обращался к неизвестному собеседнику за кадром, однако микрофон не отключил. Видеозапись инцидента попала в СМИ.

После того, как прозвучали нецензурные выражения, Рэтбоун не проявила эмоций, а глава Ассамблеи Элин Джонс обратилась к министру с просьбой отключить микрофон.