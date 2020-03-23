Вирусолог из Китая предположил сроки пандемии COVID-19

Он пояснил, что в течение этого периода вирус может исчезать, а затем - снова появляться, сообщает газета «Известия» 23 марта.

Вэньхун рассказал ответил на вопросы о пандемии во время видеоконференции, организованной в Дюссельдорфе китайским консульством. Он подчеркнул, что пик эпидемии COVID-19 может наблюдаться с апреля по июнь 2020 года. После этого заболевание пойдет на спад, но в осенне-зимний период может вернуться.

При этом только от совместных усилий стран будет зависеть, насколько быстро удастся взять пандемию под контроль. Самыми эффективными в этом отношении являются радикальные меры.