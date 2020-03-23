В Великобритании от коронавируса умер восемнадцатилетний пациент
23 марта, 15:51В миреФото: pexels.com
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Восемнадцатилетний житель Великобритании скончался от коронавируса COVID-19.
Это произошло в медучреждении при Университете Ковентри и Йоркшира, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что у молодого человека были сопутствующие проблемы со здоровьем.
На сегодняшний день он стал самой молодой жертвой COVID-19.
Статистика международного бюро Worldometer показывает, что по состояянию на 23 марта в Великобритании было зарегистрировано 5683 заболевших коронавирусом. Погиб от осложнений 281 человек.
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