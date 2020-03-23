Канцлер ФРГ отправилась на домашний карантин

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Ангеле Меркель сообщили, что врач с которым она контактировала, заражен коронавирусом. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что будет находиться на домашнем карантине.
У доктора, делавшего Меркель профилактическую вакцинацию, тесты выявили коронавирус, сообщает официальный сайт правительства Германии. В связи с этим было решено, что Ангела Меркель будет выполнять свои обязанности дома. При этом, она должна будет в течение нескольких дней сдавать анализы, пишет rns.online.
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