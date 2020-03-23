Канцлер ФРГ отправилась на домашний карантин

У доктора, делавшего Меркель профилактическую вакцинацию, тесты выявили коронавирус, сообщает официальный сайт правительства Германии. В связи с этим было решено, что Ангела Меркель будет выполнять свои обязанности дома. При этом, она должна будет в течение нескольких дней сдавать анализы, пишет rns.online.