Сеул предостерег граждан от поездок в Китай из-за коронавируса
Сегодня, 18:20В миреФото: pixabay.com
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Внешнеполитическое ведомство Южной Кореи повысило уровень опасности и советует воздержаться гражданам от поездок в Ухань из-за нового типа коронавируса.
Как пишет RT, МИД Республики Корея просит своих граждан, которые находятся в китайском городе Ухань, уделять большое внимание мерам безопасносности в связи с распространением нового типа коронавируса.
Тем южнокорейцам, которые еще планируют поездку туда, ведомство рекомендует хорошо обдумать свое решение.
Отмечается, что власти Китая приостанавливают движение поездов и самолетов из Ухани в связи с эпидемией.
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