Сеул предостерег граждан от поездок в Китай из-за коронавируса

Как пишет RT, МИД Республики Корея просит своих граждан, которые находятся в китайском городе Ухань, уделять большое внимание мерам безопасносности в связи с распространением нового типа коронавируса.

Тем южнокорейцам, которые еще планируют поездку туда, ведомство рекомендует хорошо обдумать свое решение.