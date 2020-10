За минувший день в Перу обнаружили 2767 новых пациентов с инфекцией COVID-19.

Как пишет RT, общее количество зараженных в стране превысило 876,8 тыс., число выздоровевших — почти 793 тыс., летальных исходов — почти 34 тыс.

