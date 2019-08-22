Власти Дании не собираются «воевать» с Трампом из-за Гренландии

Ранее американский лидер назвал отказ Копенгагена обсуждать с Вашингтоном вопрос о продаже Гренландии «мерзким». Об этом информирует RNS.

По словам Фредрикссен, разговоров о продаже острова США быть не может. Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен прямо заявил, что его родина не продается. Дания в этом вопросе Гренландию полностью поддерживает.

В среду, 21 августа телеканал CBS сообщил, что глава правительства Дании Метте Фредериксен назвала идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию «абсурдной». В ответ на это американский лидер назвал отказ Копенгагена обсуждать данный вопрос «мерзким».