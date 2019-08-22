Власти Дании не собираются «воевать» с Трампом из-за Гренландии

Глава правительства Дании Метте Фредрикссен сообщила в интервью журналистам, что она не собирается вступать в «войну слов» с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее американский лидер назвал отказ Копенгагена обсуждать с Вашингтоном вопрос о продаже Гренландии «мерзким». Об этом информирует RNS.
По словам Фредрикссен, разговоров о продаже острова США быть не может. Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен прямо заявил, что его родина не продается. Дания в этом вопросе Гренландию полностью поддерживает.
В среду, 21 августа телеканал CBS сообщил, что глава правительства Дании Метте Фредериксен назвала идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию «абсурдной». В ответ на это американский лидер назвал отказ Копенгагена обсуждать данный вопрос «мерзким».
Трамп даже отменил запланированный визит в Данию из-за отказа Фредериксен говорить на тему продажи Гренландии. Президент США выразил благодарность датскому премьеру за ее прямолинейность. Своей прямотой Фредериксен сэкономила много сил и средств как для своей страны, так и для США.