Минздрав Украины: корь отступает

Издание RT передает, что уполномоченное ведомство при Министерстве здравоохранения Украины приводит новую статистику по заболеваемости кори. Как сообщается, количество зараженных острым инфекционным заболеванием снижается каждый месяц. Положительная динамика началась в январе, когда число заболевших составляло почти 14 тысяч человек. К марту их количество упало до 9 тысяч, а к июню до 3,5 тысяч человек.