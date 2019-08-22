МИД Украины готовится к подписанию ряда документов с Вашингтоном
Вчера, 21:31В миреФото: pixabay.com
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В конце августа в столице Польши пройдет двусторонняя встреча президентов США и Украины.
Как сообщила замглавы внешнеполитического ведомства по вопросам евроинтеграции Украины Елена Зеркаль, Владимир Зеленский готовится к подписанию ряда соглашений с Дональдом Трампом. Как передает RT, в настоящий момент МИД проводит информационную и аналитическую работу с документами.
Ранее американский президент положительно отзывался о новом президенте Украины и приглашал его с визитом в Вашингтон.
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