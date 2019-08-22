МИД Украины готовится к подписанию ряда документов с Вашингтоном

Как сообщила замглавы внешнеполитического ведомства по вопросам евроинтеграции Украины Елена Зеркаль, Владимир Зеленский готовится к подписанию ряда соглашений с Дональдом Трампом. Как передает RT, в настоящий момент МИД проводит информационную и аналитическую работу с документами.