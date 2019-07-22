Мэй собирает заседание чрезвычайного комитета после задержания Ираном танкера

Мэй в ходе заседания планирует узнать последнюю информацию по ситуации с судном Stena Impero. Кроме этого, обсуждения коснутся безопасности судоходства в данном регионе.

Судно было задержано, после чего сопровождено в порт Бендер-Аббас 19 июля. На данный момент на нем находятся 23 члена экипажа, в том числе - трое россиян.