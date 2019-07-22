Мэй собирает заседание чрезвычайного комитета после задержания Ираном танкера
22 июля, 20:12В миреФото: commons.wikimedia.org
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Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй организует заседание чрезвычайного комитета правительства (COBRA) в связи с задержанием принадлежащего государству танкера Ираном в Ормузским проливе.
Дата проведения мероприятия - 22 июля, сообщает RT.
Мэй в ходе заседания планирует узнать последнюю информацию по ситуации с судном Stena Impero. Кроме этого, обсуждения коснутся безопасности судоходства в данном регионе.
Судно было задержано, после чего сопровождено в порт Бендер-Аббас 19 июля. На данный момент на нем находятся 23 члена экипажа, в том числе - трое россиян.
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