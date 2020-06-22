Фото: pixabay.com
На Украине выявлено более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 19:36В мире
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За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция диагностирована у 681 человек. За весь период пандемии количество зараженных достигло 37 241.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 10 человек. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее Минздрав Украины заявил, что с начала пандемии количество летальных случаев превысило тысячу.
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