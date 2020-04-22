В США потеряли работу или доход из-за пандемии более 40% семей

Участниками опроса, проведенного с 7 по 12 апреля, стали 4 917 человек, сообщает газета «Известия».

Исследователи выяснили, что 28% респондентов либо члены их семьи столкнулись с потерей работы из-за пандемии. Ещё 33% опрошенных лишились части доходов из-за сокращения зарплаты. А 43% участников опроса столкнулись с обоими затруднениями.

Отмечается, что, по сравнению с прошлыми исследованиями, данные показатели значительно выросли. При этом с проблемами потери работы или дохода чаще всего сталкивается латиноамериканская часть населения страны.