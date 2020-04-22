В США потеряли работу или доход из-за пандемии более 40% семей
22 апреля, 23:21В миреФото: publicdomainpictures.net
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По данным опроса исследовательского центра Pew Research Center (США), свыше 40% американских семей потеряли часть доходов или рабочее место из-за связанным с пандемией экономическим кризисом.
Участниками опроса, проведенного с 7 по 12 апреля, стали 4 917 человек, сообщает газета «Известия».
Исследователи выяснили, что 28% респондентов либо члены их семьи столкнулись с потерей работы из-за пандемии. Ещё 33% опрошенных лишились части доходов из-за сокращения зарплаты. А 43% участников опроса столкнулись с обоими затруднениями.
Отмечается, что, по сравнению с прошлыми исследованиями, данные показатели значительно выросли. При этом с проблемами потери работы или дохода чаще всего сталкивается латиноамериканская часть населения страны.
Около 53% респондентов заявили, что не имеют сбережений для преодоления возникших финансовых трудностей. Примерно 28% опрошенных отметили, что занимают деньги для покрытия текущих расходов.
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