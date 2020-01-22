В Китае от коронавируса 2019-nCoV умерло уже девять человек

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В КНР число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло девяти человек.
По словам заместителя руководителя Государственного комитета по здравоохранению Китая Ли Биня, число заразившихся неизученной болезнью граждан возросло до 440. И это только официально зарегистрированные случаи, пишет RNS.
Факт того что коронавирус передается воздушно-капельным путем доказан, подчеркнул Ли Бинь.
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