Трамп: Грета Тунберг выглядит сердитой

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Американский лидер Дональд Трамп назвал шестнадцатилетнюю активистку из Швеции Грету Тунберг создающей впечатление сердитой.
Так он охарактеризовал школьницу во время общения с журналистами после её выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там же выступал и Трамп, сообщает 22 января газета «Известия».
Президент США сообщил, что Тунберг выглядит сердитой, хотя на самом деле он ничего о ней не знает.
Шведская школьница получила мировую известность после выступления в ООН в конце сентября 2019 года. Тогда она эмоционально призвала глав государств думать об окружающей среде, а не об экономике.
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