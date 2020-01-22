Трамп: Грета Тунберг выглядит сердитой

Так он охарактеризовал школьницу во время общения с журналистами после её выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там же выступал и Трамп, сообщает 22 января газета «Известия».

Президент США сообщил, что Тунберг выглядит сердитой, хотя на самом деле он ничего о ней не знает.