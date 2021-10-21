Великобритания сократит финансовую помощь Украине в следующем году

Великобритания сократит финансовую помощь Украине в следующем году

Великобритания сократит финансовую помощь Украине в следующем году

Вчера, 20:54
В мире
Фото: pxhere.com
Великобритания исключила Украину из списка получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2021–2022 годах. Об этом стало известно из доклада библиотеки палаты общины.

В документе говорится о том, что на данный момент времени Камерун, ЦАР, Украина и Эритрея, входившие в число 46 стран, которым предоставляли двустороннюю ОПР в 2019 году, сейчас не входят в список государств, получающих ОПР от Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в 2021–2022 годах. Об этом сообщает RT.

Также из доклада стало ясно, что впервые с 2013 года Великобритания не выполнит поставленную Организацией Объединенных Наций (ООН) задачу по выделению 0,7% валового национального дохода на помощь другим государствам. Данное решение правительство объяснило последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В виде «временной меры» Великобритания выделит 0,5% валового национального дохода на данные цели.

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