В ООН пройдет экстренная встреча из-за ракетных разработок Вашингтона

Отмечается, что заседание будет проходить в открытом формате. Оно также предполагает выступление представителя генерального секретаря ООН.

Испытания крылатой ракеты наземного базирования в США впервые после выхода страны из ДРСМД прошли 8 августа. По словам представителя МИДа Соединенных Штатов, результаты этого запуска станут основой для развития производства ракет средней дальности. Москва в ответ на проведение испытаний заявила, что США готовили пуск ракеты еще с осени 2018 года. Вашингтон эти претензии отверг.