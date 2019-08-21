В ООН пройдет экстренная встреча из-за ракетных разработок Вашингтона
Вчера, 21:14В миреФото: pixabay.com
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Совбез ООН 22 августа планирует провести срочное заседание, на повестке дня которого будут ракетные разработки США, не соответствующие условиям ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
Запрос на проведение мероприятия направили РФ и Китай, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что заседание будет проходить в открытом формате. Оно также предполагает выступление представителя генерального секретаря ООН.
Испытания крылатой ракеты наземного базирования в США впервые после выхода страны из ДРСМД прошли 8 августа. По словам представителя МИДа Соединенных Штатов, результаты этого запуска станут основой для развития производства ракет средней дальности. Москва в ответ на проведение испытаний заявила, что США готовили пуск ракеты еще с осени 2018 года. Вашингтон эти претензии отверг.
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