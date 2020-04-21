Фото: pixabay.com
На Украине число зараженных COVID-19 превысило 6,1 тысяч человек
21 апреля, 16:21В мире
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Со вчерашнего дня на Украине более 400 человек заразились COVID-19. Таким образом общее число больных инфекцией превысило 6,1 тысяч.
Как пишет RT, за сутки в стране скончались 160 пациентов с коронавирусом, а пошли на поправку более 360 человек.
Ранее сообщалось, что у более тысячи украинских медработников выявлена инфекция COVID-19.
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