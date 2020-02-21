За пределами материкового Китая новым коронавирусом заразился уже 1251 человек

Кроме этого, увеличилось до 11 количество умерших в результате заболевания, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что три случая смерти зарегистрировано в Японии, два - в Гонконге, два - в Иране, и по одному - в Тайване, Южной Корее, Филиппинах и Франции.