За пределами материкового Китая новым коронавирусом заразился уже 1251 человек
21 февраля, 19:54В миреФото: pixabay.com
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За последние сутки, с 20 по 21 февраля, число заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 за пределами материковой части КНР увеличилось на 102 человека. Таким образом, оно достигло 1251.
Кроме этого, увеличилось до 11 количество умерших в результате заболевания, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что три случая смерти зарегистрировано в Японии, два - в Гонконге, два - в Иране, и по одному - в Тайване, Южной Корее, Филиппинах и Франции.
В Японии также зафиксировано самое большое количество зараженных - 723 человека. Минимум 623 из них являлись пассажирами корабля Diamond Princess. В Южной Корее число заболевших увеличилось за сутки почти в два раза и достигло 156. В Сингапуре на данный момент 85 заразившихся, а в Гонконге - 69.
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