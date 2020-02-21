Умер Ларри Теслер, создавший команды «вырезать», «копировать», «вставить»

Ларри Теслер скончался в возрасте 74 лет. Эксперты отмечают, что его работы во многом упростили пользователям работу с компьютерами. В частности, именно но был автором популярных команд: «вырезать», «копировать», «вставить».

После окончания Стэнфордского университета, Теслер работал в научно-исследовательском центре Xerox PARC. Здесь были изобретены мышь для компьютера и графический интерфейс. Позже Ларри Теслер почти 20 лет проработал в Apple. Кроме этого он сотрудничал с такими интернет-гигантами,как Amazon и Yahoo, пишет RT.