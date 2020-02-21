Трампу не понравилось то, что «Оскар» получили «Паразиты»

Лучшим фильмом года по мнению американской киноакадемии стал фильм «Паразиты», который снял режиссер из Южной Кореи Пон Чжун Хо. Президент США, на встрече с избирателями в Колорадо, раскритиковал этот выбор.

По словам лидера США, у его страны и Южной Кореи хватает проблем в торговле, а тут еще и «Оскар» им вручают.