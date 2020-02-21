Трампу не понравилось то, что «Оскар» получили «Паразиты»
21 февраля, 23:30В миреФото: commons.wikimedia.org
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Американский президент недоволен, что «Оскар» получила южнокорейская лента.
Лучшим фильмом года по мнению американской киноакадемии стал фильм «Паразиты», который снял режиссер из Южной Кореи Пон Чжун Хо. Президент США, на встрече с избирателями в Колорадо, раскритиковал этот выбор.
Победитель – кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» – цитирует Трампа RT.
По словам лидера США, у его страны и Южной Кореи хватает проблем в торговле, а тут еще и «Оскар» им вручают.
«Это нормально?», – спрашивает Трамп и просит вернуть прежние прекрасные фильмы, например «Бульвар Сансет» и «Унесенные ветром».
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