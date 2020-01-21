В Великобритании выпустят "музыкальные" монеты

В Twitter-аккаунте монетного двора говорится о том, что коллектив в свое время записал множество хитов, а фанаты съезжались со всего мира, чтобы услышать эти песни в живом исполнении, сообщает газета «Известия» 21 января.

Представители двора также опубликовали видеопрезентацию гитариста Queen Брайана Мэя, посвященной монете. Он отметил, что на одной её стороне изображена королева Великобритании Елизавета II, а на другой - логотип музыкального коллектива.

Монеты будут доступны в различном исполнении. Также стало известно, что коробки для них будут изготавливаться в форме музыкальных пластинок.