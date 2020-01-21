В Великобритании выпустят "музыкальные" монеты

Королевский монетный двор Великобритании сообщил о выпуске монет, посвященных легендам из мира музыки. Первый из них будет посвящен группе Queen.
В Twitter-аккаунте монетного двора говорится о том, что коллектив в свое время записал множество хитов, а фанаты съезжались со всего мира, чтобы услышать эти песни в живом исполнении, сообщает газета «Известия» 21 января.
Представители двора также опубликовали видеопрезентацию гитариста Queen Брайана Мэя, посвященной монете. Он отметил, что на одной её стороне изображена королева Великобритании Елизавета II, а на другой - логотип музыкального коллектива.
Монеты будут доступны в различном исполнении. Также стало известно, что коробки для них будут изготавливаться в форме музыкальных пластинок.
Стоимость каждой монеты - 13-25 евро, что эквивалентно 1-1,2 тысячам рублей. Однако есть и лимитированные серии. Например, одна из них - золотая - обойдется покупателям в 2020 евро (примерно 160 тысяч рублей).